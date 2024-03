NBB: Cerrado perde para o Bauru e vê vaga nos playoffs em risco

Precisando da vitória para respirar na briga por playoffs, o Cerrado não deu conta do recado e foi derrotado pelo Bauru por 69 x 86, nesta terça-feira (26/3), no Ginásio da Asceb, e se complicou na reta final do NBB. Atrás desde o primeiro quarto, o time candango perdeu a quinta seguida e caiu para 16º, última posição da zona de classificação, empatado com Caxias do Sul e Mogi das Cruzes.

O resultado deixa a equipe da capital ameaçada pelos dois rivais diretos e atrás do Botafogo, com uma vitória a mais. Apesar de ter vantagem no desempate contra Caxias e Mogi por ter ido melhor no confronto direto, o Cerrado pode cair para 18º se perder mais uma e a dupla vencer. A diferença entre todos os quatro ainda no páreo por uma vaga está no número de jogos pela frente. Os cariocas jogam apenas mais duas vezes, enquanto os mogianos tem quatro compromissos e os sulistas cinco, mesmo número dos candangos.

Apesar da derrota, o cestinha da noite foi Matheus Buiú, autor de 17 pontos pelo time da casa. Do outro lado, o Bauru teve cinco jogadores ultrapassando a marca dos dez pontos, com brilho extra de Maciel, com 15 pontos, e do velho conhecido da capital Alex Garcia, com 13 pontos e 8 rebotes.

O jogo

Pouco demorou para o Cerrado se ver nas cordas. A equipe do técnico Régis Marrelli marcou os primeiros pontos apenas após já terem se passado seis minutos de jogo. Enquanto isso, os paulistas aproveitaram para abrir 0 x 14 no começo do jogo e terminar o quarto na frente por 10 x 30, principalmente com Gemadinha, dono de 9 pontos com 100% de aproveitamento.

A defesa dos mandantes melhorou no segundo quarto, mas a diferença aumentou mesmo assim. Os brasilienses abusaram dos erros nas tentativas de três pontos, com apenas dois acertos em 11 chutes, e viram os visitantes irem para os vestiários na frente por 25 x 48.

O time candango conseguiu evoluir na volta do intervalo e chegou a vencer as duas parciais dos quartos seguintes, mas não foi o suficiente para reduzir a desvantagem o bastante e deixar o jogo parelho. Sem muitos problemas, o Bauru apenas viu o tempo correr e venceu com tranquilidade.

Próxima partida

O Cerrado agora parte para dois compromissos fora de casa. O primeiro é contra o Paulistano, na próxima terça-feira (2/4), às 19h, no Ginásio Antonio Prado Jr. Depois, o time da capital visita o São Paulo, em 4 de abril, às 20h, no ginásio do Morumbi. Ambas as partidas serão transmitidas pelo NBB Basquetepass e a segunda também passa no Star+.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima