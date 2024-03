Corinthians treina com juniores antes de amistoso com Londrina

Elenco do Corinthians se prepara para teste fora de casa - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

Na tarde desta terça-feira (26), o Corinthians realizou o último treino antes do amistoso contra o Londrina (PR), que acontece nesta quarta, na cidade paranaense de Cascavel. A equipe realizou um trabalho misto com os reservas, enfrentando seu elenco sub-20, comandado pelo ex-jogador Danilo.

Na atividade, os reservas corintianos venceram por 2 a 1. Já os titulares realizaram um trabalho tático e técnico. As novidades ficaram por conta da volta do atacante paraguaio Ángel Romero, após o cancelamento do amistoso da seleção de seu país com a Rússia. Entretanto, o equatoriano Félix Torres não voltou a tempo dos compromissos com sua seleção e está fora da partida.

Outros nomes que treinaram em campo foram o volante Fausto Vera e o meia Igor Coronado. Recuperados de lesão, eles estão entre os relacionados para a viagem, que ocorre no começo desta quarta-feira. A tendência é que o técnico António Oliveira lance os dois jogadores, a princípio, no banco de reservas.

Dessa forma, a provável escalação para o amistoso, que começa às 20h, é a seguinte: Cássio; Fagner, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Garro; Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley.

