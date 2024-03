Veja quais times podem avançar às quartas da Copa do Nordeste

Titi treina finalização durante o treino do Fortaleza. O time cearense ainda não está classificado para as quartas - (crédito: Foto: Mateus Lotif/FEC) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira (27/3), rolará a última rodada da fase de classificação da Copa do Nordeste. São oito jogos e todos eles decisivos para que sejam conhecidos os oito classificados às quartas. Afinal, dos 16 concorrentes, apenas América-RN (Grupo A) e Itabaiana (Grupo B) não têm chances. E somente o Bahia, o líder do Grupo B, com 18 pontos, já está classificado.

E como nesta fase de grupos os times de uma chave pega rivais da outra, pode acontecer de tudo. Assim, veja o que importa em cada jogo. Todos valem vaga e começam no mesmo horário (21h30, de Brasília). Assim, confira abaixo o que pode acontecer em cada um dos jogos. Emoção e dança de classificados é o que não faltarão nesta que é a Copa do Nordeste mais equilibrada da história.

Veja aqui a tabela de classificação da Copa do Nordeste

Ceará (3º do Grupo A, 12 pontos) x Itabaiana (8º do Grupo B, três pontos)

O Ceará avança se vencer. Ou empatar e três desses times não vencerem: Botafogo-PB, Vitória, Maranhão e River. Se perder, torce por derrotas de três dos quatro times já citados. O Itabaiana já está eliminado.

Sport x (1º do Grupo A, 14 pontos) x Juazeirense (5º do Grupo B, seis pontos)

O Sport avança se vencer ou empatar. Caso perca, torce para que dois desses times não vençam: CRB, Botafogo-PB, Ceará, Vitória e Maranhão (este último tirando uma diferença de cinco gols no sald0). O Juazeirense avançará se vencer e um desses três times não vencer: Fortaleza, Altos e Náutico. Se empatar, torce para o Náutico perder e o Treze não vencer. Perdendo estará eliminado.

América- RN (8º do Grupo A, oito pontos) x Náutico (4º do B, 7 pontos)

O América está eliminado. Mas não deu sorte por estar no Grupo A. Afinal, se estivesse no B entraria na rodada no G4. O Náutico, que tem um ponto a menos do que o América, mas está no ‘grupo certo’. Assim, avança se vencer. Mas, se empatar, torce para o Juazeirense não vencer. Se perder, somente se classifica se Juazeirense, Treze e ABC não vencerem. No caso do ABC, tirando a diferença de cinco gols no saldo.

Maranhão (6º do Grupo A, 11 pontos) x Fortaleza (2º do B, oito pontos)

O Maranhão avança se vencer e dois desses times não vencerem: CRB, Ceará, Botafogo-PB e Vitória. Pode também superar o Sport se golear e o time pernambucano ser goleado, tirando a diferença de cinco gols de saldo. Se empatar, torce para Ceará, Botafogo e Vitória perderem. Se perder está eliminado. O Fortaleza avança se vencer. Caso empate, três desses times não podem vencer: Altos, Náutico, Juazeirense e Treze. Se perder, torce por duas combinações. Altos e Náutico não podem empatar; Juazeirense e Treze não podem vencer.

Vitória (5º do Grupo A, 11 pontos) x Treze(6º do B, seis pontos)

O Vitória avança se vencer e dois desses times não vencerem: CRB, Ceará, Botafogo-PB e o Sport perder e ser superado no saldo (a diferença é de três gols para o Vitória). Se empatar, torce para Ceará ou Botafogo Vitória perderem e o Maranhão vencer por no máximo um gol. Se perder está eliminado. O Treze só se classifica se vencer e dois desses times tropeçarem: Fortaleza, Altos, Nautico e Juazeirense. Empatou ou perder e adeus Copa do Nordeste.

River (7º do Grupo A, dez pontos) x ABC (4º do B, quatro pontos)

O River só se classifica com tropeços de dois rivais desta lista: derrotas de CRB, Ceará e Botafogo; empate ou derrota de Vitória e Maranhão. O ABC tem chance mínima. Tem de vencer e torcer para que Juazeirense e Treze não vençam e o Náutico perca. Mas com o ABC tirando a diferença no saldo para o time pernambucano (cinco gols).

Botafogo-PB (4º do Grupo A, 12 pontos) x Bahia (1º do B, 18 pontos)

O Botafogo avança se vencer. Ou empatar desde que ocorram duas dessas combinações: derrotas de CRB e Ceará; Vitória e Maranhão ou River não vencerem. O Bahia é o único que entra na rodada classificado.

CRB (2º do Grupo A, 12 pontos) x Altos (3º do B, oito pontos)

O CRB avança se vencer. Ou empatar e ocorram tropeços de dois desses rivais: Ceará, Botafogo, Vitória, Maranhão e River, que não podem vencer. Caso perca, torce para que dois desses times não o supere. Para isso, Ceará e Botafogo, Vitoria e Maranhão não podem empatar. E o River não pode vencer. O Altos se classifica se vencer. Ou se empatar e dois desses times não vencerem: Náutico, Juazeirense e Treze. Se perder, torce por duas dessas combinações: derrota ou empate do Náutico; Juazeirense e Treze não vencerem.

