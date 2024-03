Fluminense acerta prorrogação do contrato de Felipe Andrade

Felipe Andrade renova contrato com o Fluminense até dezembro de 2026 - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense acertou a prorrogação do contrato do zagueiro Felipe Andrade, de 21 anos. Assim, o Moleque de Xerém, que tinha vínculo até o fim de 2025, assinou nesta terça-feira (26/03), no CT Carlos Castilho, novo contrato válido até dezembro de 2026.

“Estou muito feliz por renovar meu contrato por mais um ano com esse clube enorme. É de suma importância para minha carreira e para minhas atuações no time. Espero conquistar mais títulos com essa camisa pesada”, disse ao site oficial do clube carioca.

Dessa forma, o jogador chegou ao Tricolor em 2016 e se tornou capitão da geração de Moleques de Xerém nascida em 2002. Além disso, foi bicampeão carioca sub-20 (2021 e 2022) e conquistou os títulos estaduais sub-15 (2017) e sub-17 (2019).

Vale lembrar que o jogador fez sua estreia no time profissional tricolor em junho do ano passado, no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro.

Por fim, o Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril. O time mede forças com o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.

