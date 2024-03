São Paulo tem retorno de trio importante aos treinamentos

Ferreirinha retornou aos treinamentos do São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo) Jogada10 Jogada10

O São Paulo segue sua preparação para sua estreia na Libertadores. A equipe encara o Talleres, em Córdoba, no dia 4 de abril, pela primeira rodada do Grupo B. E, para seguir suas atividades, o técnico Thiago Carpini ganhou três reforços do departamento médico. Afinal, Wellington Rato, Ferreirinha e Nikão voltaram a trabalhar normalmente com o grupo.

Nikão (tendinite de Aquiles bilateral) e Wellington Rato (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda) desfalcaram a equipe nos três últimos jogos do Paulistão. Por outro lado, Ferreirinha marcou o gol do São Paulo na eliminação para o Novorizontino. Contudo, no momento do lance, o atacante se lesionou e precisou deixar a partida. O trio apareceu nas imagens do treinamento desta semana e aparentam estar 100% recuperado.

Assim, o São Paulo segue apenas com Calleri, Moreira, Patryck e Luiz Gustavo no departamento médico. Aliás, o centroavante argentino afirmou que vai estar recuperado para a estreia da equipe na Libertadores. Além disso, Arboleda, Bobadilla e Ferraresi, já terminaram sua participação na Data-Fifa e são aguardados nesta quarta-feira (27), no CT da Barra Funda, para retornarem as atividades no Tricolor.

Por fim, a comissão técnica de Thiago Carpini ainda aguarda os retornos do goleiro Rafael e do volante Pablo Maia. Os dois estão com a Seleção Brasileira, que enfrentou a Espanha nesta terça-feira (26), no Santiago Bernabéu, e devem retornar ainda nesta semana ao clube.

