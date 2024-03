Fulham terá arquibancada com piscina e restaurante de luxo

Esboço do restaurante de luxo, na arquibancada Riverside Stand, no estádio do Fulham - (crédito: Foto: Divulgação/Fulham) Jogada10 Jogada10

O Fulham anunciou, nesta quarta-feira (27), mudanças em seu estádio Craven Cottage, em Londres. O clube dos brasileiros Andreas Pereira, Rodrigo Muniz e Willian divulgou que haverá a remodelação da arquibancada Riverside Stand. O setor contará com programações alternativas ao futebol. No caso, serão sete atrações como piscina e restaurante de luxo.

A opção mais imponente é a Sky Deck. Afinal, trata-se de um recinto aberto com três andares que ofertarão aos torcedores comida, bebida, uma larga e espaçosa piscina, com vista para Londres e o rio Tâmisa. Tal mudança ocorre porque o Fulham decidiu aderir a nova mentalidade no futebol de agregar valor a experiência do torcedor no estádio.

Os The Whites (“Os Brancos”, na tradução para o português) pensaram nos mais diversos estilos de seus torcedores. Tanto para promover a inclusão entre eles e possibilitar que se sintam satisfeitos. Prova disso é que na própria Riverside Stand terá uma alternativa mais conservadora. Trata-se de The Dugout com cadeiras exatamente atrás do banco de reservas. Distante somente 3,5 metros da linha lateral.

O presidente do Fulham, Shahid Khan, detalhou as razões que o levaram a acenar positivamente para a modificação da Riverside Stand. O objetivo é tornar o Craven Cottage, um estádio único.

“Minha visão para a nova Riverside Stand foi oferecer a nossos torcedores e nossa vizinhança um destino que honraria a história do Craven Cottage todos os dias do ano, mas especialmente em dias de jogo, com uma experiência premium diferente de tudo no futebol, em Londres ou em qualquer outro lugar”, esclareceu o mandatário.

Situação do Fulham na Premier League

Atualmente, a equipe do técnico português Marco Silva é a 12ª colocada na Premier League, com 38 pontos. No seu último compromisso antes da parada para a data Fifa venceu o Tottenham por 3 a 0, no Craven Cottage. Posteriormente, no retorno do Campeonato Inglês, vai encarar o Sheffield United, fora de casa, no próximo sábado (30).

O centroavante brasileiro Rodrigo Muniz vive ótima fase no torneio, com sete gols e uma assistência. A propósito, o desempenho vem dos últimos sete jogos do Fulham na Premier League. O meio-campista Andreas, pelo seu rendimento positivo na equipe, foi convocado por Dorival Júnior em sua estreia na Seleção Brasileira.

