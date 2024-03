Santos encara rival de pior atuação no ano por vaga na final

Santos perdeu para o RB Bragantino na fase de grupos do Paulistão - (crédito: Foto: Diogo Reis/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

O Santos encara o RB Bragantino, nesta quarta-feira (27), às 20h30, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. Por ser jogo único, quem vencer avança para a grande decisão. Um empate leva para as penalidades máximas. Contudo, para chegar novamente em uma final, o Peixe precisa superar o adversário em que apresentou sua pior atuação na temporada.

Afinal, na fase de grupos, o Peixe visitou o adversário no estádio Nabi Abi Chedid, teve uma de suas piores atuações na temporada, perdendo por 1 a 0. O confronto aconteceu no dia 3 de março, pela 11° rodada do Campeonato Paulista.

Na ocasião, o Santos já estava classificado para o mata-mata e com a primeira posição garantida. Por outro lado, o Massa Bruta brigava pela liderança de seu grupo. Em uma atuação fraca, o Peixe viu Eduardo Sasha abrir o placar logo no começo do jogo. Além disso, viu Luan Cândido ser expulso no começo do segundo tempo. Thiago Borbas ainda levaria o vermelho na etapa final. Mesmo assim, o Alvinegro Praiano não conseguiu balançar as redes, mesmo com dois a mais.

Agora, o técnico Fábio Carille usa esta partida como exemplo do que não se fazer nesta quarta-feira. Na visão do treinador, o Peixe estava ”relaxado” naquela ocasião, por já ter a classificação garantida no mata-mata. Agora, por se tratar de uma semifinal, os ânimos devem ser diferentes.

Assim, o Santos entra em campo para voltar a uma final após oito anos. A última vez que o Peixe chegou numa decisão foi em 2016, justamente pelo Campeonato Paulista, onde se sagrou campeão.

