Diogo relembra passagem apagada no Flamengo: ‘Cheguei no meio do furacão’

Diogo relembra trajetória no Flamengo - (crédito: Foto: Alexandre Vidal/CRF) Jogada10 Jogada10

Diogo vivenciou momentos conturbados no Flamengo e não conseguiu obter sucesso no Rio de Janeiro. O ex-atacante chegou ao clube em agosto de 2010, dias antes da prisão de Bruno, condenado por assassinar Eliza Samudio na época. Na visão do ex-jogador, aquele cenário interferiu em seu rendimento dentro de campo.

LEIA MAIS: Flamengo aprova patrocínio para o meião. Uniforme passa a valer mais de R$ 240 milhões

Passagem de Diogo pelo Flamengo

“O time não estava tão bem naquela época. Tinha cobrança. Foi um ano bem complicado para o Flamengo. Eu cheguei lá e, dez dias antes, o Bruno tinha sido preso. Cheguei no meio do furacão. Mas foi um ano complicado. Ninguém tocava no assunto. Parece que, como o momento não era bom no campo, também era uma forma de se proteger”, disse Diogo ao UOL

“Já não estava bom no campo, estava pior fora. E era natural. Eu não me recordo de ninguém falando do Bruno. No futebol, a gente fala, a gente conversa. E eu não me lembro de ninguém tocando no assunto. E foi uma coisa muito complicada. Acho que não tinha porque comentar”, completou Diogo.

Diogo chegou ao Flamengo badalado por conta das boas atuações na Portuguesa. No entanto, ele não conseguiu vingar no Rio de Janeiro. O ex-atacante disputou 17 jogos e marcou apenas um gol no clube. A passagem do ex-jogador, dessa forma, ficou marcada por oscilações e momentos de dificuldade.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.