Millonarios tem desfalque importante no jogo diante do Flamengo

Millonarios tem desfalque importante para estreia na Libertadores - (crédito: Foto: Divulgação/Millonarios) Jogada10 Jogada10

O Millonarios tem um desfalque confirmado na partida diante do Flamengo. Afinal, Andrés Llinás sofreu lesão de segundo grau no adutor da perna esquerda. O zagueiro, dessa forma, deve ficar cerca de três semanas longe dos gramados.

LEIA MAIS: Fabrício Bruno diz que ainda não conversou com Gabigol e pede justiça: ‘Pego de surpresa’

Baixa no Millonarios

A lesão de Andrés Llinás aconteceu no jogo entre Millonarios e Deportivo Cali, no último sábado (23/03), pelo Campeonato Colombiano. O zagueiro atuava como titular absoluto e vinha apresentando boas atuações nesta temporada.

A tendência é que Andrés Llinás retorne aos gramados no fim de abril. O zagueiro, dessa forma, deve estar em campo no jogo diante do Flamengo, dia 28 de maio, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Desfalques no Flamengo

O Flamengo também conta com desfalques importantes para partida diante do Millonarios. Afinal, Gerson e Gabigol não podem estar em campo. O volante ainda se recupera de uma cirurgia no rim. O atacante recebeu uma punição de dois anos por tentativa de fraude no antidoping.

Aliás, Millonarios e Flamengo se enfrentam na próxima terça-feira (02/04), às 19h (Horário de Brasília), em Bogotá (Colômbia), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Sob comando de Tite, os jogadores rubro-negros vão em busca do tetracampeonato da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.