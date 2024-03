Laporte, zagueiro da Espanha, debocha de Vini Jr após empurrão: ‘Queria dançar?’

Vini Jr ao lado de Rodrygo e jogadores da Espanha antes do amistoso entre as seleções - (crédito: Foto: Divulgação/RFEF) Jogada10 Jogada10

Vini Jr foi ator principal no amistoso entre a Seleção Brasileira e a Espanha, que empataram em 3 a 3, no Santiago Bernabéu, na última terça-feira (26). O amistoso foi bastante movimentado não apenas pela grande quantidade de gols. Houve diversos desentendimentos entre os jogadores. Em um deles, o brasileiro deu um empurrão em Laporte. Posteriormente, o zagueiro da Espanha publicou o vídeo em uma de suas redes sociais para ironizar a atitude do atacante.

“Talvez quisesse dançar?”, questionou o defensor da equipe nacional espanhola, acompanhado de emoticons para promover o deboche.

Quizá quería bailar..? ????????????????‍?????? https://t.co/2zSbkjOpNi — Aymeric Laporte (@Laporte) March 26, 2024

A postagem de Laporte, ao destacar a palavra “dança”, teve o intuito de ironizar a campanha criada para incentivar Vini Jr. Afinal, as suas comemorações após marcar os gols incomodam os espanhóis. Tanto que é usada como justificativa para esconder o racismo pelo qual o brasileiro sofre no país.

A campanha #BailaViniJr surgiu após alguns comentários integrantes de um famoso programa de debate na Espanha, o “El Chiringuito”. Na oportunidade, os jornalistas projetavam o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Assim, os membros descreveram o comportamento do atacante brasileiro de maneira racistas.

Aliás, o amistoso entre a Seleção Brasileira e a espanhola foi uma sugestão da federação do país europeu. No caso, como uma partida de combate ao preconceito racial no país. A proposta indicou que o atacante do Real Madrid fosse protagonista na ocasião. Especialmente pelos frequentes ataques racistas que sofre desde que foi atuar na Espanha.

Retorno de Vini Jr aos gramados

Há a expectativa de que o camisa 7 dos Merengues volte a campo no próximo domingo (31). Afinal, é exatamente quando os Galácticos terão seu primeiro compromisso após o término da Data Fifa.

O Real Madrid vai encarar o Athletic Bilbao, em casa, pela 30ª rodada de La Liga, torneio no qual lidera. Há também a possibilidade de que o técnico Carlo Ancelotti opte por preservar o atacante brasileiro pelo desgaste ao atuar pela Seleção Brasileira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook