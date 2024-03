Fluminense parabeniza Fernando Diniz, que completa 50 anos: ‘O maior dos técnicos’

Fernando Diniz completa 50 anos e recebe homenagem do Fluminense - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense prestou uma homenagem a Fernando Diniz, que está completando 50 anos nesta quarta-feira (27). Assim, em uma postagem nas redes sociais, o perfil oficial do clube carioca classificou o comandante como “o maior dos técnicos” e relembrou as conquistas recentes, como a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.

“O maior dos técnicos comemora 50 anos nesta quarta-feira! Fernando Diniz, do Fluminense, e não poderíamos ter mais orgulho em dizer isso. O treinador que depois de pouco mais de dois anos, voltou ao clube para fazer história. Um Carioca, uma Libertadores e uma Recopa e muito mais por vir. Juntos. Parabéns, Diniz. Que muitos VITÓRIA, FLUMINENSE continuem nos acompanhando! #Diniz50” disse a publicação.

Dessa forma, o treinador está em sua segunda passagem como comandante tricolor. Vale lembrar que a primeira foi em 2019, enquanto a segunda teve início no meio de 2022 e segue em curso. O profissional entrou para a história do clube com os títulos continentais, inéditos na galeria de troféus.

Além disso, conseguiu apagar o fantasma da LDU, com o título da Recopa, no Maracanã, sobre a equipe equatoriana. No total, tem 171 partidas à frente do Fluminense, com 85 vitórias, 36 empates e 50 derrotas.

Por fim, Fernando Diniz também atuou pelo Tricolor de Laranjeiras como jogador. Isso aconteceu entre 2000 e 2003. Ao todo, foram 107 jogos, sete gols e nove assistências.

