Ao J10, Bento valoriza titularidade na Seleção Brasileira e diz aguardar nova chance

Aos 24 anos e com passaporte italiano desde 2023, Bento pode estar com os dias contados no Athletico-PR. Além de Endrick, a imprensa espanhola enfatizou o bom desempenho do goleiro brasileiro no empate por 3 a 3 diante da Fúria no Santiago Bernabéu.

Na temporada passada, aliás, o Furacão recusou proposta de 15 milhões de euros (quase R$ 81 milhões) da Inter de Milão. Espera-se que clubes façam boas investidas pelo goleiro na próxima janela de transferências.

Após o amistoso diante dos espanhóis, Bento conversou com o Jogada10 e não escondeu sua satisfação pelas boas atuações com a camisa do Brasil.

“Dois excelentes jogos, duas grandes oportunidades para eu mostrar o meu futebol. Acredito que em pouco tempo a gente já conseguiu aplicar o que o Dorival pediu. E diante de duas seleções que já vêm de trabalhos duradouros com seus treinadores conseguimos competir à altura”, disse.

Bento cita aprendizado e oportunidade

Para o goleiro, nem mesmo a falta do VAR e a marcação de dois pênaltis polêmicos para os espanhóis, foi capaz de estragar o ambiente positivo do grupo brasileiro nesta Data-Fifa de março.