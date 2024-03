Botafogo e Real Brasília pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso busca segunda vitória consecutiva no Brasileirão Feminino - (crédito: Foto: Arthur Barreto/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Botafogo e Real Brasília vivem situações parecidas na temporada e agora vão medir forças no Brasileirão Feminino. Afinal, os times se enfrentam nesta quinta-feira (28/03), às 15h (Horário de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do campeonato.

Aliás, Botafogo e Real Brasília não tiveram um bom início no Brasileirão Feminino e competem pelas mesmas posições na tabela de classificação. Portanto, uma vitória vale muito para as pretensões de ambos os lados no campeonato.

Onde assistir

O Botafogo TV fica responsável pela transmissão do jogo entre Botafogo e Real Brasília

Como chega o Botafogo

O Botafogo está no 9° lugar do Brasileirão Feminino, com nove pontos conquistados. Assim, as comandadas de Jorge Barcellos lutam para ter constância no campeonato. Afinal, nas três primeiras rodadas, as jogadoras alvinegras conquistaram um empate, uma derrota e uma vitória, respectivamente.

O Glorioso, dessa forma, vai em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão Feminino. Kellen, que balançou as redes na última rodada do campeonato, é a esperança de gols da torcida alvinegra no Nilton Santos. A atacante vive um bom momento na temporada e chega motivada em campo.

Como chega o Real Brasília

O Real Brasília está no 11° lugar do Brasileirão Feminino e também está com nove pontos conquistados. A equipe brasiliense vem de uma vitória na última rodada do campeonato e também chega motivada no Nilton Santos. A tendência é que Dedê Ramos entre com um 4-3-3, com Keké e Pitty abertas pelos lados e Juliana Oliveira na frente.

BOTAFOGO X REAL BRASÍLIA

Campeonato Brasileiro Feminino 2024 – Quarta rodada

Data e horário: 28/03/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Michelle; Nalon (Bruna), Káren, Driely e Chai; Jordana, Bárbara e Mayara Vaz; Duda Basílio, Kélen Bender e Nathane Fabem. Técnico: Jorge Barcellos.

REAL BRASÍLIA: Dida; Maria Dias, Petra Cabrera, Luciana e Viviana Acosta; Huertas, Bedoya e Lady Andrade; Keké, Pitty e Juliana Oliveira. Técnico: Dedê Ramos.

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Assistentes: Juliana Martins Gomes e Nayra da Cunha Nunes (RJ)

