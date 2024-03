Quem é Gabriely Miranda, musa inspiradora do craque Endrick?

A namorada do jogador chamou atenção durante o jogo entre Brasil e Espanha - (crédito: Foto: Reprodução de TV) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira empatou em 3 a 3 com a Espanha, na última terça-feira (26), no Santiago Bernabéu. Algumas coisas chamaram atenção, como a atuação do Brasil, a formação montada por Dorival Jr, que não inventou, mas também uma mulher. Sim, uma mulher chamada Gabriely Miranda, musa inspiradora de Endrick.

A moça tem 21 anos e assumiu recentemente o namoro com o jogador do Palmeiras e da Seleção Brasileira, que tem apenas 17 anos. Nas redes sociais, ela se diz “apaixonada por Jesus” e posta mais fotos de viagens com seus quase 500 mil seguidores.

Aliás, além de viagens e Jesus, ela também está apaixonada por Endrick. Nas fotos entre Madri e São Paulo, a moça recentemente postou uma foto com o atleta brasileiro com a seguinte legenda: “As melhores memórias são ao seu lado”.

Endrick, afinal, é uma das grandes esperanças do futebol brasileiro para os próximos anos. Já um grande destaque aos 17 anos, em breve ele será atleta do Real Madrid. Na Seleção Brasileira, começou com o pé direito e marcou dois gols nos últimos dois amistosos, contra Inglaterra e Espanha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.