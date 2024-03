O dilema de Fábio Matias para a final da Taça Rio

Fábio Matias está invicto no Botafogo. Seis vitórias e um empate - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O técnico Fábio Matias tem uma dúvida crucial para as finais da Taça Rio, contra o Boavista, a partir desta quarta-feira (27) e no sábado (30). Interino há mais de um mês, ele fica à frente da equipe enquanto o Botafogo não divulgar o resultado do chá de revelação do próximo treinador. Poupar seus principais jogadores para a estreia na Copa Libertadores ou dar rodagem às principais opções para enfrentar o Junior Barranquilla (COL), na próxima semana, no Estádio Nilton Santos, pela fase de grupos da competição internacional?

De antemão, Matias parece optar pela primeira opção, mesmo colocando em risco a possibilidade de assegurar logo a vaga na próxima Copa do Brasil, o único prêmio que o título da Taça Rio pode oferecer a um clube grande. Entre os relacionados, ele sacou o lateral-direito Ponte, o volante Barbosa, o meia Eduardo e o atacante Savarino. Recuperados de lesão, os pontas Jeffinho e Luiz Henrique, e o goleiro John também acompanharão o prélio pela televisão e sequer se deslocam a Saquarema.

O goleiro Raul, que se colocou à disposição, também foi preterido pela comissão técnica do interino, assim como o meia Romero, ainda nem apresentado oficialmente. Matias ou o próximo treinador devem utilizá-los mais para frente.

Até agora, Matias usou time C e misto

Por ser um torneio de menos impacto e por dividir as atenções com a Libertadores, o Botafogo nunca teve força máxima nesta Taça Rio. Na semifinal, aliás, os titulares só foram a campo quando o caldo realmente parecia engrossar. Assim, entrarem em campo e afastaram rápido o temor de uma eliminação precoce. Freitas e Júnior Santos se enquadram neste caso. Ambos podem pintar no Glorioso, nesta quarta, para chegar ao duelo contra o Barranquilla com o ritmo ideal.

Há o temor, no entanto, de a dupla enfrentar um gramado mais pesado como o do Elcyr Resende. Trocando em miúdos, um campo de bezerro, como afirma John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo e frasista de primeira linha.

Por fim, um dos principais cabeça deste dilema é Tiquinho. O centroavante aparece pela primeira vez entre os relacionados no torneio de consolação da Ferj. Caso seja poupado nos dois encontros (o segundo, na capital), como defende uma forte corrente do botafoguismo, o camisa 9 ficará cerca de 20 dias fora de ação até o encontro com os colombianos, no Colosso do Subúrbio. E aí? Vai bancá-lo agora, Matias?

