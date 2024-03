Boavista e Botafogo iniciam, nesta quarta-feira (27/4) a final da Taça Rio, torneio de consolação entre os times que ficaram entre 5º e 8ºs lugares na Taça GB e que vale uma vaga para a Copa do Brasil-2025. O Fogão é favorito, mas o seu rival joga em casa e quer surpreender. A Voz do Esporte transmite a partida a partida das 18h (de Brasília), iniciando com seu tradicional pré-jogo. Depois, as emoções do duelo com a narração de Elder Vieira.