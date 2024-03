Eduardo Baptista tem chance de ‘se vingar’ do Palmeiras após sete anos

Eduardo Baptista reencontra o Palmeiras na semi do Paulistão - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Palmeiras e Novorizontino duelam nesta quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Como é jogo único, quem vencer avança para a decisão. Um empate leva para os pênaltis. Contudo, o embate também marca um reencontro entre Eduardo Baptista com o Verdão.

Além de já ter enfrentado o rival na estreia do Estadual, Eduardo comandou o Verdão no início de 2017. Foram 23 jogos até sua demissão em maio (14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas). De acordo com o próprio treinador, ele está bem diferente comparado naquela época.

“Já passou algum tempo, o Eduardo de hoje é bastante diferente. Mas vivi grandes momentos, saí do Palmeiras com 66% de aproveitamento, tive vitórias, momentos importantes, como na Libertadores”, falou o treinador.

O treinador chegou na Academia de Futebol após grande trabalho na Ponte Preta. Contudo, não conseguiu repetir o mesmo sucesso no Verdão. Aliás, sua passagem pelo Palmeiras ficou marcada por uma entrevista polêmica após um jogo de Libertadores.

No dia 26 de abril de 2017, o Palmeiras encarou o Peñarol, no Uruguai. Após sair perdendo por 2 a 0, o Alviverde conseguiu a virada e saiu com os três pontos. Contudo, após o embate, uma confusão foi instaurada e os jogadores das duas equipes chegaram às ”vias de fatos”. Após a partida, Eduardo Baptista deu uma coletiva bastante enfurecido, quando ficou conhecido como a entrevista do ”Fala a fonte”.

Agora, ele terá a oportunidade de eliminar seu ex-clube e evitar o tricampeonato do Palmeiras. Mais do que isso, pode colocar o Novorizontino novamente na final do Paulistão, após 34 anos.

