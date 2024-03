Segundo jogo da final do Carioca tem dia e horário confirmados

Torcida do Flamengo no Maracanã - (crédito: Foto: Paula Reis/Flamengo) Jogada10 Jogada10

A FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) confirmou, na tarde desta quarta-feira (27), o dia e o horário do segundo jogo da final do Campeonato Carioca. No Maracanã, Flamengo e Nova Iguaçu decidirão a taça no dia 7 de abril (domingo), às 17h.

Anteriormente, no próximo sábado (30), as equipes entram em campo pelo jogo de ida da decisão.

O Rubro-Negro se classificou para a final do Cariocão após eliminar o Fluminense na semifinal, com o placar agregado de 2 a 0. Em contrapartida, o Orgulho da Baixada garantiu a sua vaga história na decisão após deixar para trás o Vasco, com 2 a 1 no agregado.

Flamengo tem jogo na Libertadores no meio da semana

Entre os jogos contra o Nova Iguaçu, o Mais Querido terá um compromisso importante na Libertadores. Millonarios e Flamengo se enfrentam na próxima terça-feira (02/04), às 19h (Horário de Brasília), em Bogotá (Colômbia), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

