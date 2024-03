Sport decide fechar setor da Arena Pernambuco em jogo da Copa do Nordeste

Sport pode carimbar primeiro lugar do grupo na Copa do Nordeste - (crédito: Foto: Divulgação / Sport) Jogada10 Jogada10

O vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, confirmou na manhã desta quarta (27), dia do o jogo contra a Juazeirense, válido pela Copa do Nordeste, que o setor sul superior da Arena Pernambuco estará fechado. O duelo, que tem início às 21h30 (de Brasília), vale pela oitava e última rodada da fase de grupos do torneio.

Este jogo, aliás, marca o retorno da torcida do Sport desde o dia 21 de fevereiro, data do ataque ao ônibus do Fortaleza após jogo pela própria Copa do Nordeste (quarta rodada). O STJD puniu o clube pernambucano em oito jogos com portões fechados.

Posteriormente, o Sport conseguiu a suspensão da pena através de efeito suspensivo, até que aconteça o julgamento do recurso referente ao incidente. Na última sexta (22), porém, ficou definido que nenhuma torcida organizada do Leão poderia estar presente no estádio.

Com isso, a diretoria do Sport adotou precaução para tomar a medida, fechando o setor sul por completo para os torcedores, visto que é lá onde costumam ficar os integrantes das organizadas.

