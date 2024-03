Palmeiras treina no Allianz Parque com selecionáveis e testa novo gramado

Richard Ríos voltou dos amistosos da seleção da Colômbia - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras voltou aos treinos, nesta quarta-feira (27), no Allianz Parque, para se acostumar com o novo gramado, que foi trocado recentemente após reclamações dos jogadores do Verdão e adversários. O estádio será palco da semifinal do Campeonato Paulista nesta quinta, diante do Novorizontino.

E no treinamento de ambientação com a nova grama sintética, o técnico Abel Ferreira não pôde contar com os jogadores selecionáveis: Murilo, Richard Ríos e Endrick. O trio chegou na manhã desta quarta a São Paulo e participou apenas de atividades regenerativas. Contudo, apenas acompanhou a movimentação dos companheiros no Allianz Parque.

Abel Ferreira realizou uma movimentação técnica com os jogadores e, posteriormente, liberou o elenco para participar de um recreativo. O próprio treinador foi um dos presentes no ‘rachão’. Assim, pôde testar as condições do novo gramado sintético da arena.

O Verdão ficou dois meses sem poder atuar em sua casa, que contou com a substituição do termoplástico utilizado como isolante térmico e para absorção de impacto pela cortiça. O clube espera que o novo piso seja aprovado pelos jogadores, para que não tenha que voltar a atuar na Arena Barueri.

Convocados e Gómez serão avaliados

A comissão técnica ainda vai avaliar a situação dos três convocados por Brasil e Colômbia, além de analisar a situação do capitão Gustavo Gómez, para escalar o time para a semifinal. O paraguaio está em transição após fraturar o dedo do pé. No entanto, a expectativa sobre o zagueiro é grande, uma vez que ele participou mais uma vez de toda a atividade.

Assim, um provável Palmeiras para o duelo contra o Novorizontino, às 21h35 (de Brasília) desta quinta-feira, é: Weverton; Marcos Rocha (Gustavo Gómez), Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.

Situação dos convocados do Palmeiras

Endrick e Murilo foram opções de Dorival Júnior durante o empate contra a Espanha, nesta terça-feira (26), que acabou em 3 a 3. O atacante jogou por 45 minutos, enquanto o zagueiro nem sequer entrou em campo. Já Ríos atuou os 90 minutos com a Colômbia na vitória por 3 a 2 diante da Romênia, no mesmo dia. Os dois jogos aconteceram em Madri, no Santiago Bernabéu e Estádio Metropolitano, respectivamente. Assim, a data facilitou a logística palmeirense para trazer rapidamente os seus jogadores, que chegaram a São Paulo com a presidente Leila Pereira, que foi chefe de delegação brasileira.

