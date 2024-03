Copa Rio sub-20: Fluminense goleia Audax, mantém 100% e vai à semi

João Lourenço (à frente) comemora o primeiro gol do Fluminense no jogo - (crédito: Foto: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC) Jogada10 Jogada10

Com uma goleada por 3 a 0 sobre o Audax, nesta quarta-feira (27), o Fluminense garantiu vaga antecipada nas semifinais da Copa Rio sub-20. A partida foi disputada no Vale das Laranjeiras, em Xerém.

Com o triunfo, o Tricolor lidera o Grupo B, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. João Lourenço, Crysthyan e Fabinho foram os autores dos gols do Fluzão, que ficou com um a mais desde o começo do segundo tempo do prélio.

O Fluminense possui, ao lado do Vasco, a melhor defesa da competição. Ambos são os únicos que não sofreram gols até o momento. Além disso, os Moleques de Xerém ostentam o segundo melhor ataque do torneio, com 12 gols em quatro jogos. O Vasco, com 13, porém, supera o Flu neste quesito.

Quem vem em segundo no Grupo B é o Botafogo, que tem apenas nove pontos. Com isso, aliás, o Tricolor já garantiu a primeira colocação da chave, enfrentando quem terminar em segundo no Grupo A na semifinal. O próximo compromisso do Fluzão será, assim, contra o Bangu, no próximo sábado (30).

Confira os gols do Fluminense

Destaque para o terceiro, um golaço de fora da área de Fabinho

1, 2, 3… #VemQueTem Veja os gols da vitória dos #MlksDeXerém na Copa Rio Sub-20! pic.twitter.com/km8kx3QGmg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 27, 2024

