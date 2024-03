Com gols de Rayan, Vasco goleia e está na semi da Copa Rio sub-20

Rayan comemora um dos gols do Vasco com seus companheiros - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco está na semifinal da Copa Rio sub-20. Nesta quarta-feira (27), jogando no Laranjão, o Cruz-Maltino goleou o Nova Iguaçu por 4 a 0 e manteve os 100% no torneio, garantindo a primeira colocação do Grupo A e a classificação à semifinal.

Os gols foram marcados por velhos conhecidos do torcedor vascaíno. O centroavante Rayan, de apenas 17 anos, e que atuou em quatro jogos no profissional em 2024, marcou duas vezes. Estrella e Lyncon fizeram os outros gols da goleada.

O meia Estrella chegou a atuar na estreia do time na temporada, contra o Boavista (vitória por 2 a 0), quando os profissionais faziam pré-temporada no Uruguai. Já o zagueiro Lyncon até esteve no banco no jogo em questão, mas não entrou em campo.

Dessa forma, a vitória coloca o Cruz-Maltino no topo do Grupo A da competição, com 12 pontos. São seis a mais que o Flamengo, rival mais próximo na tabela. Com isso, o Vasco já garante a primeira posição da chave.

Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Madureira, às 15h (de Brasília), do próximo sábado (30). A tendência, aliás, é que o adversário do Vasco na semifinal seja o Botafogo, atual segundo colocado do Grupo B.

O Glorioso, porém, pode perder a posição para o Bangu. Para isso acontecer, o time de General Severiano teria de perder para o Boavista e ver os banguenses vencerem o Fluminense, fora de casa, na última rodada.

