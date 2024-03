Emerson Royal faz tratamento inovador para lesão no joelho

Emerson Royal em ação com a camisa do Tottenham - Foto: Justin Tallis/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Justin Tallis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Uma lesão no tendão patelar do joelho direito, sofrida há cerca de um ano, na qual voltou a trazer problemas ao jogador neste mês, fez com que o brasileiro Emerson Royal desse início a um tratamento inovador. O lateral-direito do Tottenham voltou a ter dores no local e passou por um procedimento de implante de células-tronco para tratar da lesão, na semana passada.

Os exames mostraram que a área estava com a formação óssea, o que atrapalhou a recuperação da lesão. Assim, o jogador brasileiro voltou a sentir dores. Dessa maneira, Emerson Royal não joga desde o dia 2 de março, quando defendeu o Tottenham contra o Crystal Palace, na Premier League.

“A taxa de eficácia do procedimento é de 100%. Utilizamos células do próprio paciente sem nenhum risco de rejeição. Sendo que as células servem para desinflamar, cicatrizar e regenerar as lesões em até 70% menos do que o prazo original. Se uma lesão tem 30 dias de cicatrização, conseguimos, com o uso da técnica adequada, cicatrizar em até dez dias”, explicou o especialista em células-tronco, Dr. Luiz Felipe Carvalho, médico responsável pelo tratamento de Emerson Royal.

Nesse procedimento, as células-tronco são retiradas da própria medula óssea do paciente. Essas células ajudam a acelerar a recuperação de vários tipos de lesões e têm propriedades anti-inflamatórias. Além disso, elas podem auxiliar na regeneração de ossos, músculos e cartilagens.

Relato de Emerson Royal sobre o tratamento

“Eu não conseguia dar um passo, não tinha força, doía muito, alguns dias depois (do tratamento) eu já não sentia mais dores, depois fizemos a segunda aplicação para deixar o tendão mais forte, mas já não sentia mais nenhuma dor”, disse o jogador do Tottenham.

