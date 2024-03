Gabriel Milito é apresentado no Galo e fala em sonho realizado

Milito terá pouco tempo até final do Mineiro - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira (27), o Atlético Mineiro apresentou o argentino Gabriel Milito, seu novo treinador. O antigo comandante de clubes como Independiente e Argentinos Juniors se disse realizado por chegar ao Galo. Aos 43 anos, ele chega para substituir Luiz Felipe Scolari, que deixou o clube na última semana. E, de fato, o novo técnico não poupou elogios à torcida e ao estádio, além do projeto apresentado pelo diretor executivo, Victor:

“Muito contente de estar aqui. Para mim, é um sonho realizado vir para um clube tão grande. Uma massa potente, uma Arena que é uma maravilha. Se não é a melhor, está entre as três melhores da América do Sul. Decidi vir porque o Victor me apresentou a organização do clube, o projeto esportivo, a seriedade como me apresentaram. E porque queriam que eu fosse o treinador, isso é muito importante”.

Gabriel Milito terá pouco mais de duas semanas para trabalhar o time para o começo do Brasileirão, mas ainda menos para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Já neste fim de semana, o Atlético encara o Cruzeiro na abertura da decisão, mas o argentino afirma que isto não será um problema. De acordo com ele, o comprometimento e a raça terão que fazer a diferença:

“Não temos muito tempo, mas vamos compensar isso com a paixão. Vamos tentar ganhar tempo, de uma maneira, dando estilo à equipe. Se não conseguirmos, será por mérito do rival. Estamos aqui para dar tudo e conseguir os objetivos. Se podemos conseguir? Sim, mas o futebol é sensível. Se não conseguimos, temos que ir dormir sabendo que fizemos tudo para ganhar. É o que pedimos aos jogadores”.

