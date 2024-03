Real Madrid está perto de estrear telão 360º do Santiago Bernabéu

Novo telão 360º do Santiago Bernabéu - Foto: Reprodução - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

O Real Madrid está prestes a modernizar e aprimorar ainda mais o Santiago Bernabéu. O novo telão 360º do estádio está cada vez mais perto de ser inaugurado e a página ‘Fanaticos_RMCF’ divulgou imagens do novo atrativo da casa merengue.

Além do telão 360º, que cobrirá todo o estádio, as reformas no Santiago Bernabéu incluem várias novidades. Uma delas é o novo campo retrátil. Outra atração da casa merengue é o skywalk, um terraço com vista panorâmica, que está quase pronto e logo estará disponível para o público.

O Santiago Bernabéu também teve sua capacidade aumentada. O estádio passou de 81 mil para 84.744 lugares.

Por fim, o clube anunciou que gastou cerca de 892,7 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões) na reforma do estádio. As obras começaram em junho de 2019 e estão em estágio final.

Confira as imagens do novo telão 360º do estádio do Real Madrid:

???? El Santiago Bernabéu ya tiene su videomarcador 360, con imágenes continuadas en las esquinas también. Falta ajustar brillos. ???? @Fanaticos_RMCF pic.twitter.com/qoRWnuaCGT — SrNaninho (@SrNaninho) March 27, 2024

