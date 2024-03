WTorre pode ‘perder’ Allianz Parque por dívida com o Palmeiras

Após sofrer interdição, Allianz Parque voltará a sediar jogos do Palmeiras na semifinal do Pàulistão - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

No ano em que comemora uma década de existência, o estádio Allianz Parque, lar do Palmeiras, está possivelmente prestes a ter uma nova administradora. Isso porque uma outra empresa pode assumir a dívida de mais de R$ 160 milhões que a WTorre possui com o Alviverde, ficando responsável pelos custos e pela gestão do estádio.

A informação inicialmente divulgada pelo “O Globo” indica que a Reeve, liderada por Luis Davantel, ex-CFO da WTorre, está em negociações com o Banco do Brasil para adquirir a dívida da construtora e atual gestora do estádio.

A REVEE e a Reag Investimentos, conhecidas por participarem de licitações de diversos estádios, demonstraram interesse na compra dos direitos do Allianz Parque.

O plano é assumir integralmente a dívida da WTorre com o Palmeiras. Em seguida, quitá-la e então assumir a administração do estádio pelos próximos vinte anos conforme o contrato vigente.

Enquanto o mercado vê com bons olhos a possibilidade de assumir o estádio, o Palmeiras segue buscando na Justiça cerca de R$ 160 milhões da WTorre. A disputa chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou o recurso da administradora do estádio, exigindo garantias bancárias para o pagamento da dívida.

Agora, a WTorre precisa apresentar nos próximos meses garantias de que pode quitar os R$ 160 milhões devidos ao Palmeiras. O débito acumulou-se desde 2015, como parte do acordo com o clube paulista.

Declaração da WTorre

A Real Arenas assegura que está em dia com o pagamento do empréstimo concedido pelo Banco do Brasil para a construção do Allianz Parque.

A empresa não tem conhecimento de qualquer negociação da dívida com terceiros por parte da instituição financeira. Mesmo que a dívida seja adquirida por outra empresa, isso não implica em troca de propriedade ou gestão do estádio, que continuará sob responsabilidade da Real Arenas.

Por fim, a WTorre afirma que não possui qualquer relação com a Reeve.

