Fábio Matias diz que goleada dá confiança para Libertadores e comenta procura do Botafogo por técnico

“Não olho redes sociais há 15 dias para não gerar comentários. Sou funcionário do Botafogo dentro do processo de construção, caso o clube opte em trazer alguém. Falo para os atletas que enquanto eu estiver à frente, vamos trabalhar e pensar dessa forma. Os atletas comparam isso. Quando se tem essa via de duas mãos a gente dá continuidade a esse processo. As redes sociais podem poluir um pouco nossa mente. Tenho trabalhado para dar o melhor para o Botafogo. Se vier, ótimo, estaremos aqui para ajudar e oferecer o melhor. A determinação é do clube. John Textor é um cara acima da média, um gestor com mentalidade muito acima. Vamos focar, a estreia da Libertadores é fundamental”, disse.

