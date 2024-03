Inter quer mudança de postura após eliminação no Gauchão

Internacional foi eliminado pelo Juventude na semifinal do Campeonato Gaucho - Foto: Fernando Alves/ECJuventude - (crédito: Foto: Fernando Alves/ECJuventude) Jogada10 Jogada10

A eliminação diante do Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho abalou o Internacional. Afinal, o Colorado fez um forte investimento visando títulos em 2024, mas vai amargar o oitavo ano consecutivo sem conquistar o estadual. A queda nos pênaltis gerou cobranças e uma mudança de postura para a sequência da temporada.

Veja as últimas notícias do Internacional!

Apesar da eliminação, não deve ocorrer mudanças drásticas no comando do Internacional. A principal cobrança foi sobre a postura, de acordo com informações do portal “GZH”. Afinal, o Colorado não chegou à final do Campeonato Gaúcho pelo terceiro ano consecutivo, algo inédito na história do clube.

Eliminado no Campeonato Gaúcho, o Internacional volta a campo no próximo dia 2 de abril, contra o Belgrano, da Argentina, às 19h (de Brasília), fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.