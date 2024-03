Robert Renan é vítima de racismo nas redes sociais após eliminação do Inter

O zagueiro Robert Renan foi vítima de racismo nas redes sociais após a eliminação do Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho, na última segunda-feira (25/3). O jogador nascido em Brasília errou, de cavadinha, uma das cobranças na disputa de pênalti que culminou na eliminação do Colorado e recebeu xingamentos tanto na conta oficial do Instagram quanto de usuários no X, antigo Twitter.

Nos comentários, criminosos citaram ofensas como “macaco”, “preto do c******” e “filho da p***”. Após a viralização do caso, as publicações foram apagadas e os autores privaram os próprios perfis. Por sua vez, Robert desativou a possibilidade do público comentar nas fotos postadas por ele nas redes sociais. Até o momento, o jogador e o Inter ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Em maio do ano passado, ainda quando atuava no Zenit, Robert denunciou uma série de ofensas racistas após a vitória do Brasil sobre a Tunísia no Mundial Sub-20. Na ocasião, o zagueiro foi expulso e, na saída de campo, foi provocado pela torcida argentina em La Plata. Como forma de resposta, o brasileiro fez o sinal de cinco com a mão, referência aos títulos mundiais do Brasil. Nas redes sociais, criminosos fizeram xingamentos e comentaram no perfil do jovem com emojis de macaco.

A CBF enviou uma representação à Fifa sobre o caso, mas ninguém foi punido. “Lutar sempre, fugir nunca, recuar só se for pra pegar impulso, isso aqui é Brasil!!”, escreveu o defensor na época.



