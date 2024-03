Veja os classificados e jogos das 4ªs de final da Copa do Nordeste

Fora de casa, Bahia (de azul) dá mole e, com time B, leva de 4 a 0 do Botafogo-PB. - (crédito: Foto: Instagram: @leticiamartinsphoto) Jogada10 Jogada10

Como todos esperavam, a última rodada da Copa do Nordeste foi emocionante, com viradas e reviradas. Mas, enfim, sete dos 13 times que lutavam por vaga à final avançaram. Com os resultados, se classificaram no Grupo: A Sport, CRB, Botafogo-PB e Ceará. Assim, Vitória, Maranhão e River, que tinham chances, estão fora. Assim como o América-RN, que entrou na rodada sem chance. Já no Grupo B, avançaram Bahia, Fortaleza, Ceará e Náutico. Dessa forma, ABC, Juazeirense, Treze e Itabaiana deram adeus ao torneio.

Os jogos das quartas da Copa do Nordeste

Sport x Ceará (1º de A x 4º de A)

CRB x Botafogo-PB (2º de A x 3º de A)

Bahia x Náutico (1º de B x 4º de B)

Fortaleza x Altos (2º de B x 4º de B_

Regulamento: Jogo único, mas sem vantagem para os mandantes. Se der empate, pênaltis.

Os resultados da última rodada

Botafogo-PB 4×0 Bahia

Sport 3×0 Juazeirense

Ceará 2×1 Itabaiana

Maranhão 3×2 Fortaleza

Vitória 3×0 Treze

America-RN 1×0 Náutico

Ríver 0x1 ABC

CRB 2×0 Altos

Disparidade entre os Grupos A e B

Pelo regulamento da Copa do Nordeste, os times do Grupo A enfrentavam os times do Grupo B. E a turma do A era muito superior. Para se ter ideia, nestes oito jogos, sete times do Grupo A venceram e apenas um do B (ABC) ganhou de seu rival. No fim das contas, o incrível. Quatro times se classificaram por grupo. Porém, o lanterna do A, o América-RN, terminou com nove pontos. Se estivesse no Grupo B, terminaria em segundo lugar e com vantagens nas quartas. Isso porque se o Bahia fechou com 18 pontos e a melhor campanha, o segundo colocado do B foi o Fortaleza, com apernas oito pontos.

Já classificado, Bahia leva surra do Botafogo-PB, que avança

O Bahia, com vaga às quartas por antecipação, entrou com reservas. Deu um tremendo mole. Em João Pessoa, no Almeidão, levou de 4 a 0 do Botafogo-PB. O Tricolor segurou no primeiro tempo o emoate em 0 a 0. Mas, na etapa final, viu o Belo fazer 1 a 0 numa cabeçada de Pipico aos oito minutos. Depois, levou o segundo numa cabeçada de Pedro Ivo, aos 12. E o terceiro aos 33, com Bruno Motta, numa bola que desviou e matou o goleiro Pedro. Bruno Mota de pênalti, no fim, fez 4 a 0 para o Botafogo. Inesperado. Bahia em primeiro no Grupo B; Botafogo em terceiro no Grupo A e também nas quartas.

Ceará se classifica; Vitória eliminado

O drama maior envolveu a briga Vitória e Ceará por uma vaga. Como os resultados direcionavam quase todas as vagas, ficava em aberto apenas quem ficaria com a última vaga do Grupo A. Vitória ou Ceará. O Vitória seguia vencendo por 1 a 0, com de cabeça de Luiz Adriano no primeiro tempo. Porém, o time baiano precisava de um tropeço do Ceará, que, vencendo o lanterna Itabaiana, eliminaria o Rubro-Negro. O jogo do Ceará estava 1 a 1 até os 40 da etapa final. Mas os cearenses marcaram com o garoto Erick Pulga. Assim, de nada o Vitória fazer mais um, com Léo Gamalho cobrando pênalti justamente no jogo que retornou após longa inatividade. Lucas Esteves ainda ampliou. Vitória 3 a 0. Mas de nada adiantou. Afinal, terminou em quinto com 14 pontos. O Ceará fez 15.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.