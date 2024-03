Brasiliense é goleado de novo e se despede da Copa Verde

A situação do Brasiliense vai de mal a pior. Sem técnico após a demissão de Vilson Taddei, o Jacaré se despediu da Copa Verde com mais uma goleada para o Cuiabá, novamente pelo placar de 4 x 1, nesta quarta-feira (27/3), na Arena Pantanal. A eliminação, com placar agregado de 8 x 2, foi mais um golpe duro para o time da capital, que nas últimas semanas perdeu na segunda fase da Copa do Brasil e na semifinal do Candangão.

Comandada pelo interino Luiz Carlos, a equipe terá um mês de preparação para virar a página e começar a Série D do Campeonato Brasileiro, única esperança de ter calendário cheio para 2025. Do outro lado, o clube mato-grossense confirmou o favoritismo, mesmo usando uma escalação alternativa nos dois jogos, e vai enfrentar o Vila Nova na próxima fase.

Com a bola rolando, o Cuiabá enfrentou um Brasiliense que parecia pouco interessado em tentar uma reviravolta e viu o placar ficar ainda mais elástico logo no primeiro tempo. O Dourado abriu o placar aos 24 da etapa inicial, com Railan, e pouco depois foi a vez da zaga candanga jogar contra o próprio patrimônio. No final, Max aproveitou para marcar mais um, de fora da área, e fazer 3 x 0 antes do intervalo.

Na volta dos vestiários, a partida ficou morna, sem muitas emoções, até quando aos 44 o Jacaré fez o de honra com Gabriel Pedra, de cabeça. Ainda deu tempo do Dourado fazer mais um e repetir o resultado da ida, com Eliel, já no apagar das luzes.

Eliminado para o Capital na semifinal do Candangão, o Brasiliense agora só tem a Série D para jogar no restante do ano. Se o peso para conquistar o acesso já era grande, aumentou ainda mais pela equipe não ter chegado na decisão do estadual, que garante calendário completo para o ano seguinte. Neste cenário, o próximo compromisso do Jacaré será em 28 de abril, contra o Anápolis, no Serejão, pela estreia na série nacional.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima