Foto de Robinho em penitenciária é divulgada; veja imagem

Robinho já cumpre pena, mas defesa acredita em soltura - (crédito: Foto: Reprodução)

Foram divulgadas nesta quarta-feira (27) as primeiras imagens de Robinho como prisioneiro na Penitenciária de Tremembé, em São Paulo. A foto do ex-jogador passou a circular na Internet pouco depois de sua prisão, ocorrida no último fim de semana. Ele cumpre pena de nove anos de detenção pelo estupro de uma mulher albanesa, na Itália, em 2013.

Condenado a regime fechado, Robinho acabou condenado pela justiça italiana, que entretanto pediu à brasileira para que ele cumprisse a pena em solo nacional. Embora a defesa ainda tente sua soltura de forma provisória, ele ficará preso durante a Páscoa. Seu advogado, José Eduardo Alckmin, confia que ele poderá ser solto em breve.

“Ele vai ficar preso, infelizmente, até que o Supremo dê a ordem no sentido contrário. Mas estou com confiança de que o Supremo reverta a situação”, disse o advogado, ao ‘g1’.

Após o Supremo Tribunal Federal negar o habeas corpus ao ex-atacante do Santos, sua prisão ocorreu na última sexta-feira. Ele foi preso em Santos e, posteriormente, levado à Tremembé.

