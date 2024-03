Rafinha vai completar 100 jogos com a camisa do São Paulo, na Libertadores

Rafinha vai completar 100 jogos com a camisa do São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação/SPFC) Jogada10 Jogada10

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Talleres, em Córdoba, no dia 4 de abril, pela primeira rodada do grupo B, da Libertadores. Contudo, a partida será marcante para um jogador em especial da equipe. Afinal, o lateral-direito Rafinha vai completar 100 jogos com a camisa do Tricolor Paulista.

Desde que chegou ao clube, o capitão da equipe fez 50 jogos em 2022, 45 em 2023 e entrou em campo outras quatro vezes nesta atual temporada. O jogo 99 acabou sendo frustrante, já que foi justamente contra o Novorizontino, na eliminação da equipe no Campeonato Paulista.

Além disso, o jogador também vai voltar a disputar a Libertadores após quatro anos. Ele jogou a competição pela última vez em março de 2020, quando participou da estreia do Flamengo em vitória por 3 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, no Maracanã. Depois acertou sua transferência para o Olympiacos, da Grécia.

Ele chegou a ter uma chance de disputar novamente a Libertadores em 2021, quando fechou com o Grêmio. Contudo, o Tricolor Gaúcho acabou eliminada ainda na fase preliminar para o Independiente del Valle poucos dias depois do anúncio do jogador.

Por fim, esta será a última chance dele conquistar uma Libertadores, já que anunciou que vai se aposentar no final do ano. Ele ganhou a competição uma vez, com o Flamengo em 2019.

Rafinha ainda busca ritmo de jogo. Por conta de um problema no tendão semitendíneo da perna esquerda, ele entrou em campo em apenas quatro partidas. Assim, ele busca retomar a titularidade no São Paulo e fazer mais do que 100 partidas com a camisa do Tricolor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook