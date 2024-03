Fabrício Bruno retorna ao Flamengo em alta após amistosos na Seleção

Fabrício Bruno em campo pela Seleção - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/ CBF) Jogada10 Jogada10

Com o fim da data-Fifa, Arrascaeta, De La Cruz, Viña, Varela, Ayrton Lucas e Fabrício Bruno retornam ao Flamengo para a disputa da final do Campeonato Carioca. Desses, o zagueiro brasileiro é o que se reapresenta com o maior saldo positivo. Afinal, o camisa 15 foi titular nos dois jogos da Seleção Brasileira. Com os bons números, Fabrício chamou a atenção na Europa.

Fabrício Bruno esteve em campo durante os 180 minutos, mais os acréscimos, dos amistosos contra Inglaterra e Espanha. Ele formou dupla com Beraldo, do PSG, que também foi bem nos jogos.

Na soma dos dois amistosos, o zagueiro do Flamengo de 28 anos deu 88 passes certos e fez oito cortes. No entanto, o que mais chamou a atenção é o número de dribles sofridos. O defensor não foi driblado durante os jogos, que colocaram ele frente à frente com jogadores de grande qualidade. Além disso, ele também conseguiu bloquear duas finalizações.

Aliás, curiosamente, tanto pela Seleção, quanto pelo Flamengo, Fabrício Bruno não sofreu dribles e não perdeu jogos nesta temporada.

Atuações chamaram a atenção do futebol europeu

As atuações de Fabrício Bruno impressionaram os veículos de imprensa da Europa. O “The Guardian”, um dos principais jornais da Inglaterra, postou uma publicação sobre a exibição do zagueiro da seguinte forma: “Fabrício Bruno estreou por causa dos problemas de lesão do Brasil e não errou. O zagueiro do Flamengo estava poderoso.”

Além disso, segundo o jornalista Andre Hernan, empresários europeus ficaram surpresos com o zagueiro e buscaram informações sobre ele. A boa saída de bola, o bom posicionamento e a boa postura de Fabrício foram os principais pontos apontados pelos agentes.

Em 2023, clubes como Wolverhampton, Atalanta e Nottingham Forest, além de outras instituições, fizeram sondagens pelo jogador do Flamengo.

