Em liberdade provisória, Daniel Alves promove festa de arromba

Daniel Alves comemorou o aniversário do pai - (crédito: Foto: Reprodução Instagram) Jogada10 Jogada10

Horas depois de deixar o presídio Brians 2, na Espanha, o jogador brasileiro Daniel Alves deu uma festa em sua casa. O jornal “Marca” foi o primeiro a informar sobre a comemoração.

O motivo, no entanto, não foi ter deixado o presídio. Ele estava comemorando o aniversário do pai, Domingos Alves da Silva. De acordo com a publicação espanhola, aliás, o evento contou com familiares e amigos de Daniel Alves.

“À noite [amigos] vieram a esta casa [onde ocorreu a festa], quando já não havia mais jornalistas, e comemoraram [o aniversário de Domingos Alves da Silva] também com Dani Alves”, revelou um repórter da mídia espanhola.

Aliás, a comemoração não tinha hora para acabar. Afinal, a festa durou até a madrugada, conforme o repórter que estava próximo ao local.

Daniel Alves ainda não completou uma semana nas ruas. Ele deixou o presídio na última segunda-feira após pagar fiança no valor de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões). Como está com problemas na Justiça brasileira e seus bens bloqueados, o jogador precisou contar com ajuda de amigos para angariar o valor.

Além do dinheiro, Daniel terá de se apresentar à Justiça sempre que for solicitado. Além disso, não poderá deixar a Espanha e precisou entregar seus passaportes. Ele também não poderá se aproximar da vítima nem fazer qualquer tipo de contato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook