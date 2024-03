Volante espanhol critica reações de Vini Jr a injúrias raciais: ‘Desnecessário’

Vini Jr comemora com protesto contra o racismo - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo/Star+) Jogada10 Jogada10

O atacante Vini Jr, do Real Madrid, constantemente é alvo de racismo desde a sua chegada à Espanha. Os principais autores de atitudes e falas com preconceito racial são alguns torcedores dos principais clubes do país. Alguns adversários no país europeu, porém, ao invés de condená-los, criticam o brasileiro.

Um exemplo é Parejo, que defende o Villarreal. Em entrevista ao podcast “El Larguero”, o volante condenou as reações do camisa 7 do Real Madrid. Especificamente quando o atacante dos Merengues sofre injúrias raciais.

“Quando você joga no Real Madrid, sempre há um ambiente diferente. Torcedores sempre implicam com os jogadores, as pessoas gostam de provocar. Mas já estive em campos por aí, e me chamam de bêbado, ou coisas do tipo, e não encaro as pessoas nem faço gestos. Isso é desnecessário. O jogador de futebol tem que estar acima dessas situações. Em certos comportamentos, ele está equivocado”, avaliou Parejo.

Em seguida, Parejo admitiu que Vini Jr tem talento para jogar, mas que ele necessita de um foco maior.

“Ele é um jogador extraordinário, espetacular, com habilidades espetaculares. É claro que eu nunca estive no cenário de ser um jogador importante para o maior time do mundo e ser bajulado por todos. Mas acho que nos jogadores precisam se dedicar apenas ao jogo. Vão haver ofensas em todas as partidas, e esse é um aprendizado que ele precisa trabalhar”, acrescentou.

Vini Jr sofre ataques de personagens do futebol

O atacante brasileiro sofre ataques racistas recorrentes de alguns torcedores do Atlético de Madrid, Barcelona e Valencia. Assim, em algumas dessas situações, a La Liga registrou mais de dez denúncias junto à Justiça do país europeu. No entanto, em poucas delas houve algum tipo de punição.

Recentemente, personalidades do futebol tiveram Vini Jr como alvo. Entre eles, o ex-goleiro Chilavert, assim como o ex-atacante Donato, brasileiro de origem e naturalizado espanhol. Após o empate em 3 a 3, no amistoso entre a Seleção Brasileira e a espanhola, o zagueiro Laporte debochou do atacante e da campanha feita no ano passado para apoiá-lo após outro caso de preconceito racial.

O defensor do Al Nassr, da Arábia Saudita, fez uma publicação irônica em sua rede social após um empurrão do brasileiro. O jogo amigável entre as seleções teve como intuito o combate ao racismo na Espanha. Especialmente os episódios do qual Vini Jr foi vítima.

