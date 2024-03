São Paulo tem um aproveitamento melhor como visitante em 2024

São Paulo quebrou o tabu em Itaquera em 2024 - (crédito: RUBENS CHIRI/Perspectiva) Jogada10 Jogada10

Eliminado precocemente do Campeonato Paulista, o São Paulo se prepara para a sua estreia na Libertadores. O Tricolor Paulista encara o Talleres, no estádio Mário Kempes, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo B, da competição continental. Apesar da partida ser fora de casa, a torcida tem motivos para acreditar em um bom resultado dos comandados de Thiago Carpini.

Isso porque o São Paulo tem um aproveitamento melhor fora de casa do que dentro do MorumBIS, nesta temporada. Afinal, o Tricolor soma 61% de aproveitamento como visitante em 2024. Em contrapartida, atuando ao lado de seu torcedor, a equipe apresenta 57% de aproveitamento.

Fora de casa, o Tricolor soma quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. Além disso, tem partidas marcantes como a quebra de tabu na Neo Química Arena. Afinal, o São Paulo venceu o Corinthians pela primeira vez em Itaquera, ao bater o rival por 2 a 1. Além disso, foi longe do MorumBIS também que a equipe levantou um título esse ano. No Mineirão, em Belo Horizonte, o time de Thiago Carpini empatou com o Palmeiras, mas levou a melhor nos pênaltis e conquistou a Supercopa do Brasil.

Dentro do MorumBIS, entretanto, as coisas estão diferentes. Apesar do aproveitamento parecido, o clube vem sofrendo para vencer diante de sua torcida. Apesar de ter vencido as três primeiras em casa, o Tricolor está há mais de um mês sem vencer em casa. A equipe perdeu para o Santos e empatou com RB Bragantino, Palmeiras e Novorizontino. Este último, eliminou a equipe do Paulistão nos pênaltis.

São Paulo tem desempenho diferente do ano passado

O desempenho do São Paulo vai completamente na contramão do ano passado. Com Dorival Júnior no comando, o Tricolor Paulista teve o pior desempenho da história como visitante no Brasileirão, mas tinha o MorumBIS como uma fortaleza da equipe. Afinal, o Soberano foi vencer longe de casa pela primeira vez no torneio nacional, apenas na 36° rodada contra o Bahia. Em contrapartida, perdeu apenas um jogo diante de seu torcedor.

Assim, como a estreia na Libertadores acontece fora de casa, o torcedor tem um motivo para acreditar em uma vitória na primeira rodada. O São Paulo duela contra o Talleres no dia 4 de abril, em Córdoba.

