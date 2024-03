Proposta de reajuste não agrada, e Fluminense pode mudar de patrocinadora máster

Fluminense lançou o uniforme branco para a temporada, mas pode mudar de patrocinadora máster - Foto: Divulgação/Fluminense - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

O Fluminense pode mudar de patrocinadora máster para a sequência da temporada de 2024. Afinal, a Betano, atual dona do espaço, enviou propostas de reajuste financeiro nas últimas semanas, porém os valores não chegaram ao que o Tricolor considerada como ideal. Diante disso, o clube carioca segue aberto para conversas com outras empresas, e a Superbet desponta como favorita. A informação é do portal ‘ge’.

No momento, a direção tricolor acredita que o atual contrato com a Betano está defasado após a regulamentação das casas de apostas no Brasil. Depois do decreto oficial, existe mais segurança jurídica para investimentos neste setor, e o clube crê que os valores estão abaixo da média em relação ao mercado atual.

Dessa forma, a casa de aposta Superbet desponta como favorita a ocupar o espaço e ofereceu, recentemente, uma proposta superior à atual patrocinadora máster. Além disso, conta com variáveis correspondentes ao desempenho esportivo do clube durante o seu período de contrato.

A expectativa, portanto, é que até a primeira quinzena de abril, a possível mudança seja concretizada. Atualmente, o presidente Mário Bittencourt e o departamento comercial do Fluminense estão à frente das negociações.

Um dos trunfos do Tricolor para conseguir um negócio mais vantajoso é a disputa do Super Mundial de Clubes de 2025, assim como a presença de jogadores de renome internacional, como é o caso de Marcelo. Vale lembrar que o clube tem interesse na contratação de Thiago Silva, que seria outro nome de peso.

