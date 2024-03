Endrick mira último título pelo Palmeiras antes de ir para o Real Madrid

Endrick mira último título pelo Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Após brilhar nos amistosos da Seleção Brasileira, o atacante Endrick, agora, tem um objetivo nítido: ganhar um último título pelo Palmeiras. Com data marcada para se apresentar ao Real Madrid, o jogador já vive um clima de despedida do Verdão. E o Paulistão aparece como a última chance de levantar mais uma taça com a camisa Alviverde.

O Palmeiras encara o Novorizontino nesta quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. Se o vencer, o Verdão vai disputar sua quinta final seguida de Estadual. Endrick foi papel crucial no título do ano passado. Contudo, pessoas próximas do jogador dizem que o atacante está muito focado neste caneco do Estadual.

Já vendido ao Real Madrid, o atacante vai se apresentar ao novo clube quando completar 18 anos de idade, em julho. Por isso, o Paulistão é o único campeonato que ele ainda pode disputar até o fim no Verdão. Endrick ainda tem chances de jogar o começo da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, mas as competições terminam no fim do ano, quando ele já estará na Espanha.

Contudo, Endrick quer um último momento especial com o torcedor antes de se despedir. Abel Ferreira ainda não indicou se vai usar o garoto como titular. Ele não treinou na última atividade realizada no Allianz Parque. O atacante, junto de Murilo e o colombiano Ríos, chegou de Madri nesta quarta-feira, após representar a Seleção na Data-Fifa. Assim, o treinador português ainda vai avaliar o desgaste do trio, antes de utiliza-los.

Palmeiras prepara despedida para Endrick

Apesar de ainda restar alguns meses de Endrick no Palmeiras, o clube já prepara uma despedida à altura. O Verdão está produzindo imagens para um documentário sobre a trajetória do novo xodó brasileiro. A produção será em formato de minissérie e deve ser lançada no segundo semestre. A ideia é mostrar todos os passos, desde a categoria de base até o profissional, da grande joia do Alviverde.

Além disso, não se sabe ao certo quando será a última partida de Endrick.

Até aqui, o jogador conquistou quatro títulos pelo time de cima: dois Brasileiros (2022 e 2023), a Supercopa (2023) e o Paulistão (2023). Na temporada, fez um gol e deu uma assistência em seis jogos pelo Verdão.

