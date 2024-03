Árbitros passarão por período de treinamento antes do início do Brasileirão

Árbitro Raphael Claus será um dos profissionais que passarão por treinamentos - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

A CBF irá promover uma semana de treinamento para árbitros que trabalharão em jogos do Brasileirão. No total, serão 108 profissionais do quadro da entidade que passarão por atividades, que começam na segunda-feira (1), no Rio de Janeiro. A finalidade é preparar a arbitragem para o início da competição, que começa no final de semana dos dias 13 e 14 de abril.

No total, segundo o “ge”, os árbitros serão divididos em duas turmas, com 54 nomes em cada. A divisão será da seguinte forma:

Turma 1: 22 árbitros, 16 árbitros assistentes e 16 árbitros de vídeo (01/04 a 05/04)

Turma 2: 22 árbitros, 16 árbitros assistentes e 16 árbitros de vídeo (08/04 a 12/04)

Os treinamentos serão no Clube da Aeronáutica (CAER) e em um hotel, ambos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Com atividades teóricas e práticas, as atividades contarão com análises de vídeos de casos que já aconteceram.

