Arias e André voltam aos treinos do Fluminense; veja raio-x da Data Fifa

O Fluminense recebeu dois reforços de peso em seu treinamento desta quinta-feira (28). Arias e André voltaram de suas seleções e voltam a estar à disposição do técnico Fernando Diniz.

Não que eles tenham perdido algum jogo, visto que a dupla foi servir seus países após a última partida do Fluzão. Eles, porém, estiveram ausentes das atividades desde o dia 18 de março, dez dias atrás.

Jhon Arias ???? André De volta aos treinos com o FLUMINENSE! pic.twitter.com/iyZFmb3SNV — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 28, 2024

Como eles foram?

Começando pelo brazuca, André entrou em apenas uma das duas partidas da Seleção Brasileira. Contra a Inglaterra, no último sábado (23), ele não saiu do banco, em jogo que terminou 1 a 0 para o Brasil.

Já três dias depois, contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, o técnico Dorival Jr o chamou a campo para o segundo tempo. Ele terminou o duelo, finalizado em um alucinante 3 a 3, com 21 toques na bola e 89% de passes certos.

Defendendo a Colômbia, Arias, que teve Data-Fifa especial, também enfrentou os espanhóis, mas no London Stadium (Londres), na sexta-feira (22). Vitória por 1 a 0 e ótima atuação do colombiano.

#TodosSomosColombia ???????? pic.twitter.com/VnHLWtQ4Kn — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 27, 2024

No jogo seguinte, aliás, ele até marcou seu primeiro gol pela Colômbia. Foi no triunfo por 3 a 2 sobre a Romênia, no Cívitas Metropolitano, em Madri. Com os resultados, Arias mantém sua marca: jamais perdeu com a camisa de seu país. Foram 13 jogos, com nove vitórias e quatro empates.

