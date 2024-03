Wesley Costa é o favorito a assumir titularidade na lateral esquerda do Grêmio

Wesley Costa pode fazer sua segunda partida como titular na temporada - (crédito: Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

O jovem Wesley Costa é a opção favorita de Renato para ser titular no Grêmio, na partida de ida da final do Gauchão. Isso porque o treinador não poderá contar com Mayk, expulso no último compromisso da equipe. Exatamente o jogo de volta da semifinal do Estadual contra o Caxias, na Arena, na última terça-feira (26). Outra opção que Renato Portaluppi estuda para a posição é a improvisação de Fábio, que é lateral-direito de origem, mas atualmente reserva de João Pedro.

Se Wesley ganhar a vaga entre os 11 iniciais no duelo de ida da decisão contra o Juventude, será a segunda vez dele entre os titulares na temporada. Anteriormente, o atleta de 20 anos iniciou a partida com o Ypiranga, em fevereiro, quando o Renato escalou um time alternativo.

Tal indicação a respeito da titularidade de Wesley ocorre até pelo último compromisso do Imortal. Afinal, após Mayk receber o cartão vermelho diante do Caxias, ainda no primeiro tempo, Renato acionou o jovem para assumir a lateral esquerda.

O lance que gerou a expulsão do recém-contratado ocorreu aos 48 minutos da etapa inicial. No caso, o camisa 26 tentou afastar o perigo no meio de campo, mas foi imprudente. Isso porque ele acertou o rosto de Alvaro. O episódio causou irritação de Renato Gaúcho, que revelou uma multa de R$ 20 mil a Mayk.

Posteriormente, o até então titular pediu desculpas pelo excesso através de nota de sua assessoria nas redes sociais. Após o intervalo, o comandante acionou Wesley e tirou o volante Cristaldo com o intuito de recompor o setor defensivo.

Grêmio sofre com carência de peças na lateral esquerda

Além de Mayk, que será um desfalque momentâneo para a decisão do Estadual, o Tricolor Gaúcho tem mais duas baixas na lateral esquerda. Reinaldo, que seria o titular da posição na teoria, recupera-se de duas lesões ligamentares no joelho direito ainda no início de março. Além disso, outro jogador que atua como lateral-esquerdo, Cuiabano atuou apenas uma vez nesta temporada. No início de fevereiro, ele sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda e ainda está em tratamento do problema.

A crise na lateral esquerda neste início de temporada fez o Grêmio acionar de forma antecipada Wesley Costa e até prosseguir com uma oferta de extensão contratual até então não planejada. Afinal, ele ainda estava na condição de um atleta das categorias de base. O Imortal inicia sua luta para confirmar o heptacampeonato do Estadual no próximo sábado (30). A partida de ida entre o Tricolor Gaúcho o Juventude ocorre no Alfredo Jaconi, às 16h30, em Caxias do Sul.

