Com contrato perto do fim com o Arsenal, Jorginho entra no radar do Barcelona

Titular nas últimas partidas, Jorginho ainda tem futuro indefinido no Arsenal. Isso porque o volante, de 32 anos, está em seus últimos meses de contrato e ainda aguarda uma oferta de renovação do clube londrino. Por outro lado, o Barcelona monitora a situação do jogador e aparece como principal interessado caso o ítalo-brasileiro não permaneça nos Gunners, segundo os jornais “Mundo Deportivo” e “Sport”, ambos da Catalunha.

O desejo dos Culés em Jorginho é antigo e vem desde a sua saída do Chelsea, há uma temporada e meia. Diretor esportivo do Barcelona, Deco acredita que o jogador é uma grande oportunidade de mercado, uma vez que chegaria ao Camp Nou sem custos por estar em fim de contrato. Afinal, os catalães estão com problemas financeiros há algumas temporadas e com dificuldade para inscrever atletas.

O empresário de Jorginho, João Santos, afirmou que a prioridade é o jogador permanecer no Arsenal na próxima temporada.

“Falaremos com o Arsenal sobre o seu contrato, que expira em junho. Por enquanto, é a nossa prioridade. O Arsenal tem um grupo fantástico e veremos se precisa dele na próxima temporada”, disse o agente.

Por outro lado, o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, não falou sobre renovação de Jorginho em uma entrevista coletiva, em fevereiro. No entanto, tratou de elogiar o luso-brasileiro.

“Estamos muito felizes com ele, é tudo que posso dizer. Quando imaginamos o que ele poderia trazer para a equipe e como pode nos fazer melhor, ele tem feito exatamente isso e ainda melhor”, declarou o espanhol.

Jorginho tem 44 partidas pelo Arsenal

Desde o início de 2023 no Arsenal, Jorginho acumula 44 partidas, com um gol um marcado e duas assistências. Na atual temporada, são 28 jogos disputados, sendo 15 como titular.

Jorginho começou a carreira no Hellas Verona. Em seguida, transferiu-se para o Napoli, onde ganhou destaque mundial. Após cinco temporadas no clube do sul da Itália, foi contratado pelo Chelsea, em 2018/19. Posteriormente, mudou de clube em Londres e assinou com o Arsenal.

