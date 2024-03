Aniversariante, Marlon Freitas celebra momento no Botafogo e agradece pela surpresa: ‘Não esperava’

Botafogo goleia Boavista na final da Taça Rio - (crédito: Foto: Vítor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

Marlon Freitas, do Botafogo, completou 29 anos na última quarta-feira (27/03) e acabou sendo presenteado com uma goleada em cima do Boavista por 4 a 0. O volante vem apresentando boas atuações em 2024 e atualmente vive um bom momento no clube.

“É um bom momento. Mas isso é fruto de muito trabalho e ajuda dos meus companheiros. É seguir trabalhando. Afinal, tem muita coisa pela frente”, disse Marlon Freitas para Botafogo TV.

Surpresa da família

Depois do jogo, Marlon Freitas foi surpreendido por familiares e torcedores no Elcyr Resende, que puxaram um “parabéns para você” diretamente do estádio. O volante se mostrou surpreso pela situação e agradeceu pelo apoio da família.

“Não sabia mesmo (da presença da família), foi uma surpresa muito boa, não esperava, foi um um grande presente. Feliz por minha minha família estar do meu lado nos momentos bons e ruins. Feliz demais, sou um cara muito família, está faltando muita gente ali, mas fico feliz. Quero agradecer todos e a minha família pelo carinho e pelo respeito”, afirmou Marlon Freitas.

Sequência do Botafogo

O Glorioso entra em campo no próximo sábado (30/03), às 18h30, contra o Boavista, no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Taça Rio. Em seguida, os jogadores alvinegros jogam na quarta-feira (03/04), diante do Junior Barranquilla, às 19h, também no Nilton Santos, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

