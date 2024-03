Fluminense deverá repetir 2023 e usar CT da federação peruana

Fluminense fez treino no mesmo CT em 2023, também na véspera da estreia - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.) Jogada10 Jogada10

A delegação do Fluminense já sabe onde deverá fazer sua preparação final para a estreia na Libertadores, em Lima, na próxima quarta-feira (3). Isso porque caso o Alianza Lima conceda a liberação, o tricolor treinará no CT da federação peruana – La Videna -, na capital do país.

A viagem, segundo a agenda tricolor, será na segunda-feira (1), com o time desembarcando em Lima na madrugada de terça (2), véspera do jogo. A informação é do “Ge”.

A escolha do local repete, assim, a logística utilizada na temporada passada, quando o Fluminense conquistou a Libertadores. Também na véspera da estreia (à época, diante do Sporting Cristal), a equipe de Fernando Diniz treinou no mesmo local.

O CT em questão, aliás, é onde treina a seleção peruana. Em 2023, o Flu treinou no estabelecimento e deu sorte. A partida contra o Sporting Cristal, no dia 5 de abril, marcou o início da campanha rumo à Glória Eterna em jogo que também contava com a estreia de Marcelo.

