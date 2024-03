Barcelona oferece novo cargo para Xavi

Xavi is durante partida do Barça no Campeonato Espanhol - Foto: Oscar del Pozo/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Oscar del Pozo/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Xavi pode assumir uma nova função no Barcelona, além de ser treinador. De acordo com informações do programa ‘Barça Reservado’, da ‘Catalunya Radio’, o clube considera a possibilidade do ex-jogador se tornar embaixador da Fundação Barcelona. A ideia é anunciar oficialmente essa nova posição para Xavi em um evento público nas próximas semanas.

A fonte também revelou que a intenção da diretoria, liderada pelo presidente Joan Laporta, é agradar Xavi, na esperança de que ele reconsidere sua decisão de deixar o comando técnico no final da temporada.

Desde que assumiu que deixaria o comando do Barça ao fim da atual temporada, o clube cresceu de rendimento e ainda sonha com o título do Campeonato Espanhol, além de estar classificado para as quartas de final da Champions.

