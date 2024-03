Chegada de ex-Boca Juniors ao Inter Miami é oficializada

Contrato foi firmado em regime de empréstimo até o fim de 2024 - (crédito: Foto: Juan Mabromata/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Através de seus canais oficiais, o Inter Miami anunciou a chegada de mais um argentino para o seu plantel. Trata-se do lateral-direito Marcelo Weigandt, nome que defendeu o Boca Juniors nos últimos três anos.

O acordo entre as partes ocorre em regime de empréstimo do Boca até o fim de 2024. Entretanto, existe uma cláusula onde o término do contrato pode ser estendido até o fim de 2025. Não há maiores informações sobre o pagamento de qualquer valor por parte do clube da Major League Soccer (MLS).

“Temos o prazer de trazer o lateral Marcelo Weigandt por empréstimo do Boca Juniors. Ele é um jovem e habilidoso lateral que está em forma e pronto para contribuir. Marcelo tem experiência em competições nacionais e internacionais. Acreditamos que essa adição ajuda a fortalecer nossa equipe para competir por títulos”, destacou Chris Henderson, diretor esportivo e de futebol.

“Estou entusiasmado e orgulhoso de chegar em um clube tão ambicioso como o Inter Miami. Estou ansioso para me juntar aos meus novos companheiros de equipe, vestir as cores do clube e dar tudo de mim para ajudar a equipe a alcançar nossos objetivos”, declarou o atleta de 24 anos.

Com formação na base do Xeneize, Weigandt recebeu poucas chances logo após ascender para o time principal. Desse modo, ele reforçou o Gimnasia por empréstimo, entre 2019 e 2020, antes de ter mais espaço no elenco profissional do Boca Juniors. Pelo clube de Buenos Aires, ao todo, ele fez 72 partidas com três gols e cinco assistências. Além disso, conquistou cinco títulos entre Campeonato Argentino (2020 e 2022), Copa da Liga Argentina (2021/2022), Copa Argentina (2012/2022) e Supercopa Argentina, em 2022.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.