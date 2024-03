Vasco acerta contratação de dois jogadores para o sub-20

Wisley chega para o sub-20 do Vasco - (crédito: Foto: Divulgação / Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira (28), a contratação de três atletas para as categorias de base. Sendo dois deles para a categoria sub-20, e um para o sub-14.

O lateral-esquerdo Luiz Henrique e o atacante Wisley chegam para o sub-20. Já no Sub-14, chega, então, o meia Paulo Victor.

Luiz Henrique, de 17 anos, nasceu em 19 de março de 2006 em Vila Velha (ES) e estava no Juventude (RS) antes de chegar ao Cruz-Maltino. Já o atacante Wisley, também de 17 anos, é do Rio de Janeiro, nasceu em 16 de novembro do mesmo ano e estava na Portuguesa.

Vasco acerta com três reforços para a #BaseForte ?? Para o Sub-20, o lateral esquerdo Luiz Henrique e o atacante Wisley

Novo meia do Sub-14, Paulo Victor tem 14 anos, e nasceu em 5 de janeiro de 2010 em Areia Branca (RN). Ele foi captado pela equipe de análise de mercado após se destacar pelo Serra Macaense na Brasil Soccer Cup, onde enfrentou, aliás, o próprio time da Cruz de Malta.

Copa Rio sub-20

O Vasco venceu a última partida pela Copa Rio sub-20 e se garantiu, assim, na semifinal do torneio de maneira antecipada. A equipe da Colina venceu o Nova Iguaçu por 4 a 0, com dois de Rayan, cravando, também, a primeira posição.

Após quatro rodadas disputadas, os jovens da ‘Base Forte’ mantém o 100% de aproveitamento, com direito a melhor ataque e nenhum gol sofrido. O time se despede da fase de grupos no sábado (30), quando enfrenta, então, o Madureira.

