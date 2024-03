Mbappé criticado na França: ‘Atitude deplorável’

Kylian Mbappé na partida amistosa entre França e Chile - Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O ex-jogador da França, Christophe Dugarry, campeão do Mundo em 1998 e da Eurocopa em 2000, deixou críticas a Kylian Mbappé durante entrevista para a ‘RMC Sport’. O francês criticou as atuações ruins do atual camisa 10 da seleção nos amistosos contra a Alemanha e Chile, nesta Data Fifa de março.

“É claro que ele tem o direito de escolher os jogos que quer disputar. O que critico não é isso, mas sim a maneira como ele faz essa escolha. Todos os jogadores escolhem seus jogos, eu entendo isso. Mas nem todos são capitães da seleção francesa, nem todos se esforçam para ser o número um”, disse Christophe Dugarry.

Além disso, o ex-jogador criticou a postura de Mbappé com a faixa de capitão da equipe.

“Acho inaceitável quando você usa a braçadeira de capitão da seleção. O mínimo que você precisa ter é atitude, é crucial. Acho que o Mbappé não entendeu o papel de capitão. Ser capitão é ser exemplar, dar o exemplo. Não acho normal mostrar uma atitude tão deplorável nos dois jogos. Isso não diminui em nada suas imensas qualidades. Mas quando você é capitão, tem que ser irrepreensível”, completou.

