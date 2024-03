Real empata com Botafogo e continua com saldo negativo

Real Brasília e Botafogo ficaram no zero a zero nesta quinta-feira (28), no Estádio Nilton Santos. Em jogo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, a equipe carioca domou as Leoas e dominou a partida. Além da posse, o que não faltou foram oportunidades para as Gloriosas marcarem, mas nenhuma jogada balançou as redes.

O Botafogo soube aproveitar o mando de campo e dominou as Leoas do Planalto. Com pressão e grandes finalizações durante o primeiro tempo, as Gloriosas apenas ficaram no quase devido a boa atuação das defensoras do Real. A zagueira Nayara conseguia chegar adiantada nos lances e impedir que o lance se tornasse mais perigoso. A goleira Dida foi a salvadora. Buscou os chutes adversários independente de onde fosse ou de onde viessem.



Aos 20 minutos, Dida fez uma grande defesa que impediu as gloriosas de abrirem o placar. Na cobrança de falta de Nalon, quase do meio de campo, a bola foi direto para o gol e foi a espalmada da goleira do Real que salvou as Leoas. A pressão botafoguense dificultava a saída de bola do Real

Ao final da primeira etapa, a pressão aumentou ainda mais e Dida apareceu novamente para salvar a equipe da capital. A meia do Real, Gabi Huertas, tentou segurar Mayara Vaz de passar e mesmo com um puxão, a jogadora do Botafogo achou um espaço e enfiou a bola na frente para Kélen receber sozinha. A atacante deixou as adversárias para trás mas o paredão da equipe candanga estava atenta à jogada e impediu que uma grande chance de gol fosse concretizada.

A jogada de maior perigo do Real Brasília só apareceu aos 40 minutos da primeira etapa. Em escanteio, Vivi Acosta encontrou Maria Dias na área, que chutou de lado e em cima da linha a defesa do Botafogo afastou.

No segundo tempo, a bola continuou dominada pela equipe do Botafogo, mas com uma ofensividade menos intensa. A constância de chutes a gol diminuiu após a saída de Driely. A meia cumpriu bem a função de lançar bolas para o campo de ataque das botafoguenses

Além da diminuição dos lances de perigo, Dida continuou atuando em alto nível. Aos 31 minutos, a equipe carioca teve a chance mais clara de gol da segunda etapa. Mayara Vaz tabelou com a Chai perto da linha de fundo do lado direito. O cruzamento da Mayara chegou bem na área para Kellen cabecear, mas Dida defendeu a bola quase em cima da linha do travessão.

Após essa rodada as Leoas terão 16 dias para se preparar para o próximo duelo, devido aos jogos do calendário da FIFA. Em 13 de abril elas vão à Nova Lima enfrentar o Cruzeiro, pela quinta rodada. As duas equipes se encontraram em fevereiro deste ano pela Supercopa do Brasil e as Cabulosas venceram por 1 a 0.

Ficha técnica:

Botafogo 0 x 0 Real Brasília

Botafogo: Michelle; Bárbara (Bruna), Nalon, Káren, Chai; Kewllen (Japa), Driely (Gabi Tacaré), Mayara Vaz; Vitorinha (Luciana Gomes (Duda Basílio)), Kélen e Nathane. Técnico: Jorge Barcellos

Real Brasília: Dida; Maria Dias, Nayara, Luciana, Vivi Acosta; Keke, Petra, Gabi Huertas (Isabela Melo); Pity (Laine), Ju Oliveira e Lady Andrade (Nenê). Técnico: Dedê Ramos.

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima